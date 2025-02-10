Общество 10.02.2025 20:57
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10.02.2025 20:57
Сегодня, 10 февраля, стало известно о смерти ветерана Великой Отечественной войны и участницы Сталинградской битвы Елизаветы Кондратьевны Диденко. Об этом сообщила врио главы Михайловского муниципального округа Волгоградской области Ольга Дьякова. Елизавета Кондратьевна умерла на 102-ом году жизни, передает V102.RU - свой столетний юбилей она отмечала 15 июня 2023 года.
В возрасте 18 лет она вступила в ряды Красной Армии как доброволец, пройдя подготовку под Сталинградом. Уже через десять дней после начала обучения участвовала в боях в составе зенитного полка в районе Красной Слободы – истребляла из пушек немецкие самолеты в лесах около этого населенного пункта. Елизавета Кондратьевна Диденко со своим подразделением прошла фронтовыми дорогами от Сталинграда до Будапешта. В столице Венгрии охраняла мост через Дунай. Последние годы войны была телефонисткой и медицинской сестрой.
9 мая 1945 года героическая женщина встретила в Будапеште. Елизавета Кондратьевна была награждена многими наградами, среди которых орден Отечественной Войны II степени, медаль «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией».Фото: администрация Михайловки
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