В МВД посоветовали средства защиты от взлома смартфона





В МВД дали рекомендации по защите от взлома смартфонов. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ведомство, пользователям гаджетов посоветовали использовать сложные пароли, установить запрет на показ СМС на заблокированном экране гаджета и вход в важные приложения только по биометрии, чтобы защитить устройство и его содержимое от взлома и кражи.

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ отметили, что кража или взлом телефона могут привести не только к финансовым потерям, но и к риску распространения личных данных среди различных видов мошенников.

Под сложным паролем понимается набор более 6 различных символов. При этом автосохранение паролей в браузере советуют отключить.

- Запретите показ SMS на заблокированном экране - иначе мошенники увидят коды подтверждения. Настройте удаленную блокировку и удаление данных (Find My iPhone/Google Find My Device). Разрешите вход в важные приложения только по биометрии - отпечаток или Face ID, - добавили в МВД.