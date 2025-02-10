В Волгограде сорвалась продажа цветмета со старой телебашни

В Волгограде признан несостоявшимся аукцион по продаже частей старой телевышки на Мамаевом кургане, которые распродают как лом черных и цветных металлов. Как сообщает V102.RU со ссылкой на результаты торгов, заявку подал всего лишь один участник, но она была отклонена.

Покупателя не допустили до торгов по причине непредставления документов и (или) сведений, определенных порядком проведения аукциона /документацией, либо наличия в таких документах и (или) сведениях недостоверной информации.

Напомним, что Волгоградский областной радиотелевизионный передающий центр ранее выставил останки телебашни на продажу по начальной цене в 1,6 миллиона рублей. Покупателям предлагалось 1685,45 кг лома черных металлов, 564 кг лома цветных металлов (алюминия) и 3293,76 кг лома цветных металлов (меди).

Телевышка прослужила жителям региона 67 лет. Ее демонтаж начался осенью прошлого года после ввода в эксплуатацию новой вышки.

Фото: Павел Мирошкин / V102.RU