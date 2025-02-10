Происшествия

Под Волгоградом пенсионерка насмерть замерзла в доме без отопления

Происшествия 10.02.2025 11:37
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10.02.2025 11:37


Долгожданное похолодание, которое пришло в Волгоградскую область, стало смертельным для 70-летней жительницы Михайловки. Как сообщили V102.RU в экстренных службах, пожилая женщина не смогла пережить морозы в частном доме без отопления.

- Пенсионерку доставили в Михайловскую ЦРБ в состоянии переохлаждения. Несмотря на усилия врачей, спасти пожилую пациентку не удалось. Она скончалась, - сообщил информагентству источник.

Известно, что пожилую жительницу Михайловки доставили в больницу в выходные из частного дома, расположенного на улице Торговая. В настоящее время выясняется, почему пенсионерка находилась в жилом помещении, которое не отапливалось.  

На территории Волгоградской области установилась морозная и снежная погода. Так, в Михайловке в выходные столбик термометра в ночные часы опускался ниже -10 градусов.

Фото из архива V102.RU

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