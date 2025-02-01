Происшествия

Под Волгоградом на переходе сбили 8-летнего ребенка

Происшествия 01.02.2025 10:00
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01.02.2025 10:00


Восьмилетний ребенок пострадал в ДТП в Чернышковском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось накануне, 31 января, в 07-50 ч. на улице Восточная в районном центре.
Renault Sandero совершил наезд на 8-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенка госпитализировали.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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