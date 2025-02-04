Станислав Малых официально представлен труппе Волгоградского ТЮЗа как новый директор





3 февраля в Волгоградском ТЮЗе прошла встреча руководства театра с актёрским составом. Как сообщает ИА «Высота 102», на мероприятии уволенный губернатором председатель регионального комитета культуры Станислав Малых был впервые представлен в качестве нового директора учреждения.

Знакомить сотрудников с новым руководителем довелось ранее занимавшему этот пост на протяжении двух десятилетий Альберту Авходееву.

- С Альбертом Анверовичем нас связывают многие годы партнёрства и взаимодействия. Мы с уважением друг к другу относимся. Наши приоритеты, касаемо развития театра, совпадают. Уверен, мы найдём общий язык как в творческих, так и в административных вопросах. Обновлённая площадка ТЮЗа будет одной из ведущих в регионе. Перед нами стоит очень амбициозная и сложная цель — вывести театр в топ-10 по России. Для её реализации у нас есть всё необходимое, — подчеркнул Станислав Малых.

Напомним, ранее в январе 2025 года губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров посетил с инспекцией основное здание Волгоградского ТЮЗа. Глава региона раскритиковал экс-руководителя облкомкультуры за срыв сроков реконструкции сооружения и сообщил, что теперь же Станиславу Малых предстоит провести работу над ошибками, но теперь уже в статусе директора учреждения. Заслуженный артист РФ Альберт Авходеев продолжит отвечать за творческую составляющую, сохранив за собой пост главного режиссёра.

Фото: Волгоградский ТЮЗ