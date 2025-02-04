112 кг. подозрительных говяжьих субпродуктов нашли в Волгограде





Сотрудники Россельхознадзора выявили в Волгоградской области 112 килограммов говяжьих субпродуктов неизвестного происхождения. Как сообщили в управлении по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, нарушения ветеринарного законодательства обнаружены на площадке волгоградского предпринимателя.

Установлено, что уполномоченным лицом на площадке предпринимателя оформлен производственный сертификат на 112 кг говяжьих субпродуктов (почки и язык), из которого была выработана продукция.

- Таким образом, нарушена прослеживаемость продукции при производстве, что может привести к выпуску в оборот некачественной продукции животного происхождения. Кроме того, нарушена прослеживаемость пищевой продукции, - пояснили в управлении.

Предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Кроме того, для принятия соответствующих мер реагирования отправлены информационные письма в комитет ветеринарии, МВД, УФНС и прокуратуру.

Фото из архива V102.RU