В Волгограде коммунальщики восстановили более 1000 кв. метров асфальта





За один зимний месяц асфальтобетонное покрытие после ремонтных работ на теплосетях вернули на 60 участках в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в «Концессиях теплоснабжения», в январе специалисты компании уложили 1200 квадратных метров асфальта во дворах и на проезжей части улиц в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Ворошиловском и Центральном районах Волгограда.





Восстановлением дорожного покрытия занимаются после ремонта сотрудники подрядной организации в несколько этапов: сначала место разрытия очищают от мусора, затем производят обратную засыпку песком и щебнем и только после этого укладывают асфальтобетонную смесь и уплотняют покрытие специальной виброплитой.

Благодаря теплой зиме, в этом году восстановить асфальтобетонное покрытие удалось сразу по окончании работ на сетях.

Фото: пресс-служба «Концессий»