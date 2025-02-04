Волгоградца наказали за продажу на рынке краснокнижной белорыбицы

В Волгограде продавца, который торговал на рынке в Тракторозаводском районе краснокнижной белорыбицей без разрешения, привлекли к административной ответственности, сообщили V102.RU в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Белорыбица — полупроходной вид рыб подсемейства сиговых семейства лососёвых. Обитает в реках Каспийского бассейна. Крупные экземпляры могут весить 14 кг и достигать в длину 130 см. Белорыбица входит в Перечень объектов животного мира, занесенных в Красную книгу РФ, утвержденный приказом Минприроды России от 24.03.2020 № 162.

Продавца задержали сотрудники отдела полиции № 1 УМВД России по г. Волгограду. Материалы проверки в отношении нарушителя поступили в адрес природоохранного ведомства. Административное дело было возбуждено по ст. 8.35 КоАП РФ (Причинение вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений или других организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемых международными договорами Российской Федерации, в том числе их уничтожение). Штраф для физических лиц составляет до 5 тысяч рублей.

Фото из архива V102.RU