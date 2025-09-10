Телеком

На корте Данила Козловский и Полина Гухман: начались съемки сериала «Игра на вылет» для Wink.ru

Телеком 10.09.2025 16:09 Реклама
0
10.09.2025 16:09 Реклама


Стартовал съемочный процесс первого российского сериала о большом теннисе – восьмисерийной спортивной драмы «Игра на вылет» (16+) – для онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ). За производство отвечает киностудия Black box production при поддержке «НМГ Студии» и Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Генеральные продюсеры от «НМГ Студии» – Фёдор Бондарчук и Дмитрий Табарчук, генеральный продюсер от Black Box Production – Константин Маньковский.
Режиссер сериала –Евгений Корчагин, ранее выпустивший такие проекты, как «Война семей», «Говорит Земля!», «ON и она». В ролях Данила Козловский, Полина Гухман, Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов, Валентина Малыгина, Валерий Степанов и Олег Чугунов. Сериал пополнит линейку Wink Originals («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Фишер», «Москва слезам не верит. Всё только начинается», «Комбинация», «Ландыши. Такая нежная любовь» и другие).
17-летняя теннисистка Катя вынуждена бросить спорт. У ее семьи нет ни денег, ни связей, ни даже желания бороться за ее мечту о мире большого спорта. Теперь теннис стал для девушки способом выживания. Притворяясь новичком, Катя ездит на частные корты в Москве и обыгрывает богатых любителей на деньги. Свидетелем одного из таких «поединков» становится бывший профессиональный спортсмен Игорь Стрельников –уставший тренер, давно мечтающий найти по-настоящему одаренного ребенка. Увидев Катю, он понимает – это тот самый «неограненный алмаз» и его шанс вернуться в мир большого спорта. Игорь делает на Катю самую большую ставку в своей карьере…
Фёдор Бондарчук, продюсер:
– Это первое художественное произведение на тему большого тенниса в России. Да и в мире выходило не так много фильмов об этом виде спорта, и потому мы долго готовились к проекту. Надеемся, что пройдем этот путь достойно. Отдельное спасибо Даниле Козловскому и Полине Гухман, которые отправились вместе с нами в это путешествие.
Константин Маньковский, продюсер Black box production:
– Пять лет назад мы сидели с одним продюсером и рассуждали, как здорово было бы снять сериал о теннисе и как странно, что никто еще этого не сделал. И я понял: для сериала про теннис нужен продюсер, который играет в теннис, а я с первого по десятый класс занимался им довольно серьезно, был настоящим фанатом, смотрел турниры, знал наизусть первую десятку игроков. С этого и начался путь: было написано четыре или пять заявок, но ни одна из них не «заработала». И лишь вместе со сценаристами Андреем Мухортовым и Дмитрием Зверьковым мы нашли простую идею – история тренера и его воспитанницы, почти как отношения отца и дочери, но все же другие. Так все закрутилось: серии начали писаться легко, материал ожил, и проект стал складываться естественно и очень вдохновляюще.
Данила Козловский, актер:
– Когда-то очень давно на съемках одного проекта в Минске мне было необходимо сыграть в нескольких теннисных сценах. Мы с членами съемочной группы много времени проводили на корте, там я познакомился с профессиональным тренером по теннису. Стал ходить на занятия: первое, второе, третье… и неожиданно для себя втянулся – мне понравилось. Какое-то время я даже мечтал сыграть в фильме о теннисе. Но спорт –это всего лишь призма. Любое кино рассказывает прежде всего о людях. История «Игры на вылет» мне понравилась, она реальна, мой герой пытается реализовать свои несбывшиеся мечты.
Консультантами нового сериала выступят теннисист, тренер и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге до 18 лет Анастасия Пивоварова, победительница 17-ти турниров ITF (Международная федерация тенниса). Кроме того, роли в проекте исполнят известные теннисисты Дмитрий Турсунов и Николай Давыденко.
Фото: «Ростелеком»
Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388, erid: F7NfYUJCUneTSUKRKT4C

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
09.09.2025 12:28
Телеком 09.09.2025 12:28
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.09.2025 14:12 Реклама
Телеком 08.09.2025 14:12 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
05.09.2025 15:44 Реклама
Телеком 05.09.2025 15:44 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
05.09.2025 13:25 Реклама
Телеком 05.09.2025 13:25 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
04.09.2025 14:19 Реклама
Телеком 04.09.2025 14:19 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
04.09.2025 11:36 Реклама
Телеком 04.09.2025 11:36 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
03.09.2025 15:08 Реклама
Телеком 03.09.2025 15:08 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
03.09.2025 11:02 Реклама
Телеком 03.09.2025 11:02 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
03.09.2025 09:25 Реклама
Телеком 03.09.2025 09:25 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.09.2025 16:31 Реклама
Телеком 02.09.2025 16:31 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.09.2025 15:29
Телеком 02.09.2025 15:29
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.09.2025 13:40 Реклама
Телеком 02.09.2025 13:40 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
29.08.2025 14:30 Реклама
Телеком 29.08.2025 14:30 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
29.08.2025 13:21
Телеком 29.08.2025 13:21
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.08.2025 15:22 Реклама
Телеком 28.08.2025 15:22 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:08
Суд запретил волгоградцу вспахивать берег АхтубыСмотреть фотографии
15:52
Колесо обозрения из ЦПКиО переедет на юг ВолгоградаСмотреть фотографии
15:41
Под Волгоградом замглавврача ЦРБ обвиняют в 48 эпизодах взятки и подлогаСмотреть фотографии
15:08
А потом закроют? Волгоградцы записали видеообращение к Бастрыкину из-за оптимизации гимназии №12Смотреть фотографииCмотреть видео
14:46
«Пятёрочка» запускает акцию с главным призом – квартирой у моряСмотреть фотографии
14:15
Волгоградских выпускников приглашают пополнить кадровый резерв ФСБСмотреть фотографии
13:23
Под Волгоградом фура протаранила микроавтобус на московской трассеСмотреть фотографии
13:18
Волгоградская область передала партию мотоциклов и БПЛА на СВОСмотреть фотографии
12:50
В Волгограде озвучили подробности о поиске прыгнувшего с моста мужчиныСмотреть фотографии
12:20
Молодежный фестиваль «#ТриЧетыре» в Волгограде глазами заводчанСмотреть фотографии
11:49
V102: Опубликовано видео из суда по делу волгоградца Александра ПакаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:36
В Волгоградской области Сергей Радионов назначен начальником ГСУ ГУ МВД по регионуСмотреть фотографии
11:11
В Волгограде с водителя BMW взыскали 3 миллиона за смертельное ДТПСмотреть фотографии
10:39
Под Волгоградом байкер скончался после ДТП с грузовикомСмотреть фотографии
10:31
Обвиняемого в убийстве многодетной волгоградки Пака привезли в суд присяжныхСмотреть фотографии
09:54
«Никто не понимает, что это было»: учёных всего мира озадачила необъяснимая магнитная буряСмотреть фотографии
09:46
Волгоградца осудили на 17 лет «строгача» за развращение детей в СетиСмотреть фотографии
09:44
Человеческий фактор: «Волгоградэнергосбыт» через цифровые сервисы бережет время абонентовСмотреть фотографии
09:02
39 кг странной семги нашли у волгоградского производителяСмотреть фотографии
08:08
Обещанное волгоградцам похолодание пришло 10 сентябряСмотреть фотографии
07:58
Волгоградская гандболистка Алина Загороднева впервые вызвана в сборную РоссииСмотреть фотографии
07:33
Две бесплатные электрички назначили в Волгограде на 14 сентябряСмотреть фотографии
06:59
ЦИАН: волгоградцы теряют интерес к соткамСмотреть фотографии
06:27
В Бюро регистрации несчастных случаев помогли найти 102 волгоградцаСмотреть фотографии
06:05
«Ротор» возглавил топ самых посещаемых матчей 9-ого тураСмотреть фотографии
21:12
Волгоградцу выставили счёт на полмиллиона за кучу отходов у Третьей ПродольнойСмотреть фотографии
20:20
В Волжском спасли двух пациентов благодаря почкам их братьевСмотреть фотографии
20:00
«Так и живём»: в Волгограде подвал разрушающегося общежития превратился в адское болотоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:57
Серийного вора и угонщика велосипедов осудили в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:18
«Лечили от ОРВИ»: врачи извлекли 134 магнита из ребенка в ВолгоградеСмотреть фотографии
 