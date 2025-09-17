Телеком

«Ростелеком» представил пилотный проект платежного терминала на ОС «Аврора»

«Ростелеком» совместно с платежной компанией Pay2Me представил пилотный проект отечественного защищенного платежного терминала на базе ОС «Аврора». Заинтересованность к внедрению этого продукта проявили крупнейшие кредитные учреждения и предприятия розничной торговли.
В России для безналичных платежей используются около 4,1 млн банковских платежных терминалов. Их количество каждый год увеличивается на 7%. Почти все оборудование работает на зарубежных операционных системах, таких как Android или его производная AOSP.
Зарубежные решения не дают гарантий технологического суверенитета в стратегически важных государственных процессах, которые построены на технологиях, находящихся под контролем иностранных юрисдикций и не обладающих достаточной степенью прозрачности и доверия.
Платежный терминал от Ростелекома на базе ОС «Аврора» – отечественное защищенное устройство. Оно конкурирует по стоимости с западными аналогами и имеет расширенный функционал, который дает банкам больше возможностей для комфортного перехода.  
Дарий Халитов, заместитель президента – председателя правления «Ростелекома»:
– Отечественная мобильная платформа «Аврора» становится основой независимой платежной инфраструктуры. Это особенно важно в условиях, когда технологический суверенитет и независимость сочетаются с необходимостью динамического запуска новых платежных инструментов и высокими требованиями бизнеса к функционалу.
Павел Плохута, генеральный директор Pay2Me:
– Наше партнерство с «Ростелекомом» – это важный шаг в создании полноценной экосистемы платежного рынка. Мы видим растущий спрос со стороны банков и ритейла на решения, которые не только соответствуют требованиям регуляторов по безопасности, но и предлагают современный пользовательский опыт. ОС «Аврора» обеспечивает необходимый уровень защищенности и контроля, что критически важно для финансовой инфраструктуры. Этот проект открывает путь для массового перехода на современное программное обеспечение в сфере приема платежей.
