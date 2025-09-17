За лето Волгоградская область привлекла туристов со всей страны





За летние месяцы Волгоградская область приняла гостей из более чем 70 регионов России. Чаще всего к историческим местам приезжали путешественники из столицы страны, соседних территорий и Дагестана. При этом отдыхающие активно делились впечатлениями в интернете – их мобильный трафик вырос на 12% в сравнении с тем же периодом прошлого года, сообщают аналитики МегаФона.

Как показывает big data оператора, наиболее популярна Волгоградская область у жителей следующих регионов:

1. Московская область – 10,9% от общего числа приезжих в летний сезон;

2. Ростовская область – 8%;

3. Краснодарский край – 6,8%;

4. Дагестан – 6,6%;

5. Свердловская область – 3,4%;

Кроме того, волгоградское направление достаточно востребовано у гостей из Ленинградской, Нижегородской, Тюменской, Воронежской областей и Ставрополья. При этом среди рекордсменов по потреблению интернет-трафика оказались пользователи из Астраханской, Свердловской, Саратовской областей, Чечни и Татарстана. За время в регионе они использовали от 800 до 1 600 Мбайт, выкладывая в соцсети впечатления о посещении величественного Мамаева кургана с монументом «Родина-мать зовёт!», музея-заповедника «Сталинградская битва» и виды на Волгу.

– Развитие внутреннего туризма становится важным трендом, и Волгоградская область динамично включается в этот процесс. Мы постоянно совершенствуем качество связи в туристических зонах региона, чтобы путешественники могли в полной мере наслаждаться отдыхом. В частности, к этому сезону провели рефарминг – перевод частот, задействованных в сетях 3G, в современный стандарт LTE в ключевых локациях областной столицы. Теперь средняя скорость загрузки тут достигает 60 Мбит/с. Этого хватит для комфортного использования различных «тяжёлых» сервисов, например, прямых трансляций в высоком разрешении, – рассказал Антон Павленко, директор МегаФона в Волгоградской области.

Фото: МегаФон

