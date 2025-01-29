Под Волгоградом поймали рецидивиста за рулем угнанной «Лада Веста»

Угонщика, который находился за рулём чужого автомобиля «Лада Веста», задержали в селе Рахинка в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, 33-летний мужчина в придачу был пьян.

Установлено, что угонщик вместе с владельцем авто ночью выпивали. Когда мужчина уснул, подозреваемый украл у своего собутыльника ключи от машины, припаркованной у дома по ул. Октябрьская в р.п. Средняя Ахтуба. Затем о сел в автомобиль и уехал.





Известно, что угонщик ранее уже был судим. Теперь ему грозит новое уголовное дело.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области