Волгоградцев шокировало завирусившееся видео с цыганской свадьбы детей





В Волгограде 28 января в социальных сетях стало распространяться видео, снятое на одной из цыганских свадеб. Первым делом, сообщает ИА «Высота 102», в глаза зрителям бросилась чрезмерная роскошь, запечатленная оператором. Однако затем внимание волгоградцев переключилось на жениха, который, как пишут в комментариях, едва ли давно вышел из детского сада.





Корреспондентам редакции удалось найти и другие видео со свадьбы, о которой идет речь, в одной из социальных сетей. Группа, в которой они опубликованы, посвящена только цыганским свадьбам и, судя по всему, ведется организаторами богатых торжеств. На кадрах из Волгограда – совсем еще юные жених и невеста и около сотни приглашенных гостей. Примечательно, что счастливыми выглядят на видео все, кроме молодоженов.

В ответ на запрос редакции ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что уже провели проверку по факту бракосочетания несовершеннолетних. Сообщается, что в законный брак дети пока не вступали. В полиции также уточняют, что юным героям видео по 15 лет.

– В ходе мониторинга сети Интернет была выявлена видеозапись свадебного торжества, предположительно, с участием несовершеннолетних.< Как установили сотрудники полиции, свадебный ритуал между 15-летними подростками проходил в Советском районе города Волгограда в конце декабря прошлого года и носил символический характер и не являлся официальной регистрацией брака, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Официально оформить отношения несовершеннолетние планируют после достижения установленного законодательством возраста.

Отметим, что подобное торжество с участием цыганских детей – 8-летним Ромкой и 13-летней Зульфией – прошло совсем недавно в Астрахани. Мероприятие с испуганными на вид подростками успела прокомментировать председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Депутат осудила происходящее, но одновременно признала, что повлиять на такие ранние цыганские браки в России невозможно:

– Они же не обратились в официальные органы ЗАГС, – цитата из заявления Останиной.

Видео: соцсети