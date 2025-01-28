Расследования

Волгоградцев шокировало завирусившееся видео с цыганской свадьбы детей

Расследования 28.01.2025 15:37
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28.01.2025 15:37


В Волгограде 28 января в социальных сетях стало распространяться видео, снятое на одной из цыганских свадеб. Первым делом, сообщает ИА «Высота 102», в глаза зрителям бросилась чрезмерная роскошь, запечатленная оператором. Однако затем внимание волгоградцев переключилось на жениха, который, как пишут в комментариях, едва ли давно вышел из детского сада. 



Корреспондентам редакции удалось найти и другие видео со свадьбы, о которой идет речь, в одной из социальных сетей. Группа, в которой они опубликованы, посвящена только цыганским свадьбам и, судя по всему, ведется организаторами богатых торжеств. На кадрах из Волгограда – совсем еще юные жених и невеста и около сотни приглашенных гостей. Примечательно, что счастливыми выглядят на видео все, кроме молодоженов. 

В ответ на запрос редакции ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что уже провели проверку по факту бракосочетания несовершеннолетних. Сообщается, что в законный брак дети пока не вступали. В полиции также уточняют, что юным героям видео по 15 лет. 

– В ходе мониторинга сети Интернет была выявлена видеозапись свадебного торжества, предположительно, с участием несовершеннолетних.< Как установили сотрудники полиции, свадебный ритуал между 15-летними подростками проходил в Советском районе города Волгограда в конце декабря прошлого года и носил символический характер и не являлся официальной регистрацией брака, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Официально оформить отношения несовершеннолетние планируют после достижения установленного законодательством возраста. 

Отметим, что подобное торжество с участием цыганских детей – 8-летним Ромкой и 13-летней Зульфией – прошло совсем недавно в Астрахани. Мероприятие с испуганными на вид подростками успела прокомментировать председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Депутат осудила происходящее, но одновременно признала, что повлиять на такие ранние цыганские браки в России невозможно: 

– Они же не обратились в официальные органы ЗАГС, – цитата из заявления Останиной.  

Видео: соцсети 

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