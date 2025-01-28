В Волжском осудят водителя иномарки за смерть пешехода на ул. Пушкина





В городе Волжском Волгоградской области осудят 41-летнего местного жителя, обвиняемого в смерти 64-летнего пешехода. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, уголовное дело направлено в суд города-спутника.

Как ранее сообщалось информагентством, трагедия случилась 29 ноября 2024 года напротив строения №71Б на улице Пушкина, когда пешеход переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате потерпевший скончался от полученных прав в скорой помощи при оказании реанимационных действий.

Свою вину владелец иномарки Cherry полностью признал.

- Проверив материалы уголовного дела, прокуратура Волжского посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения. Уголовное дело направлено в Волжский городской суд для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре.

Скриншот: ГУ МВД России по Волгоградской области