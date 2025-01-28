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На 25% выросло количество волгоградцев, выбирающих новые технологии билайн

Телеком 28.01.2025 13:25 Реклама
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28.01.2025 13:25 Реклама


В этом году на 25% выросло количество волгоградцев, которые на новогодних каникулах пользовались в сети билайна современными технологиями связи. Голосовая связь нового поколения VoLTE (VoiceoverLTE) передавала телефонные поздравления с высокой четкостью звука, а VoWiFi (VoiceoverWi-Fi) помогала сэкономить деньги тем, кто отмечал Новый год за границей.
С 29 декабря по 8 января тысячи волгоградцев воспользовались VoLTE*, чтобы поздравить близких с праздниками. Общая длительность их разговоров составила 3,3 миллиона минут, или целых 6 лет.
Популярность технологии растет каждый год, потому что все больше абонентов ценят ее преимущества. Кроме эффекта присутствия, когда голос собеседника слышится так, словно он стоит напротив, VoLTE делает дозвон до абонента быстрее и позволяет пользоваться онлайн-сервисами во время звонка без замедления скорости интернета. Все потому, что вызов идет по сети LTE, а не 2G. При этом абонент звонит через обычную голосовую связь, а не через мессенджеры.
Второе решение, которое соединило близких в новогодние праздники, − это VoWiFi**. Плюс технологии – экономия денег за границей. Не нужно платить за роуминг при звонках домой, если поблизости есть точка доступа Wi-Fi. Подключившись к ней, можно без труда позвонить на российский номер абонента в домашний регион. Вызов будет выглядеть как обычный звонок, а деньги за него спишутся по цене домашнего тарифа.
Благодаря новым технологиям общение с близкими в новогодние праздники становится еще приятнее благодаря эффекту присутствия и новым возможностям. Думаю, многие волгоградцы оценили преимущества VoLTE и VoWiFi, и будут их также активно использовать весь год, — сказал директор Волгоградского отделения билайн Егор Лопушков.
По всей России количество пользователей современных технологий связи в сети билайн на этих праздниках выросло на 25%. Чтобы прокачать свою связь, достаточно подключить VoWiFi. Никаких дополнительных приложений или сложных настроек не потребуется. Просто убедитесь, что ваш смартфон поддерживает эту технологию, и бесплатно включите ее в настройках. Звонки через VoLTE автоматически доступны практически всем владельцам смартфонов.
Подробнее о VoLTE и VoWiFi и списке устройств, которые их поддерживают, можно узнать здесь и здесь.
* VoLTE -VoiceoverLTE, голос по сети ЛТЕ. Действует при технической возможности подключения для ряда устройств. Подробнее – на beeline.ru
** VoWiFi – голос через Wi-Fi. Действует при техн. возможности подключения и наличии стабильного Wi-Fi соединения с доступом в интернет. Качество услуги зависит от поставщика интернета. Услуга становится недоступной через 2 ч. после последней регистрации устройства в сети билайн и недоступна для ряда устройств. Вызовы на короткие номера и номера экстренных служб через сети WiFi не поддерживаются. Подробнее – на beeline.ru
Фото: билайн
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