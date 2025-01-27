Под Волгоградом «девятка» насмерть сбила 27-летнего пешехода

Происшествия 27.01.2025 09:06
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27.01.2025 09:06
Трагедия произошла ночью 27 января на 872 км. трассы Р-22 «Каспий» в Иловлинском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в 1-45 ч. ВАЗ-2109, двигаясь со стороны Волгограда в сторону Москвы, сбил насмерть находившегося на проезжей части 27-летнего пешехода.
Как выяснилось, на одежде погибшего не было светоотражающих элементов. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Видео ГУ МВД по Волгоградской области
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