Гандболистки «Динамо-Синары» 25 января в Ижевске сыграют с «Университетом»





Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 25 января, на выезде встретятся с ижевским «Университетом» в заключительном туре первой части предварительного этапа женской Суперлиги. Игра, которая начнется в 15-30 ч., будет показана в прямом эфире на сайте Федерации гандбола России, сообщает V102.RU.

Волгоградская команда, имеющая 15 очков в активе, в любом случае останется на седьмом месте по итогам первой части турнира. При этом бело-голубые в последних двух матчах оказали достойное сопротивление действующему чемпиону страны ЦСКА (поражение в Москве со счетом 30:35) и серебряному призеру прошлого чемпионата и единоличному лидеру нынешней Суперлиги — «Ростов-Дону». Отметим, желто-черные в Волгограде впервые в текущем чемпионате проиграли первый тайм (18:19).

Несмотря на итоговую победу дончанок со счетом 37:33, 20 января на «Динамо Арене» волгоградские гандболистки практически до самого финала противостояния претендовали на заработанные баллы, а все решилось лишь в концовке, в которой сил больше осталось у подшефных Ирины Дибировой. Именно за счет успешно проведенного решающего отрезка гостьи одержали свою 19-ю викторию в 19-ти поединках, а бело-голубые получили заслуженные аплодисменты от своих болельщиков за одну из лучших игр в нынешнем сезоне и проявленный бойцовский характер.

Главный тренер «Динамо-Синары» Евгений Дмитриев на послематчевой пресс-конференции также поблагодарил своих подопечных за самоотверженность, несмотря на кадровые проблемы в составе.

- И эта игра, и предыдущая c ЦСКА - нам все в копилку. Работали, договаривались, как бы ни складывалось, мы играем от себя. Искали разные сочетания. Пробовали действовать 7 на 6. Это команде в плюс. Самое обидное, что в этих матчах мы отдаемся на 100 процентов, а за поражение очков не дают. Мы в каждой встрече теряем игроков, нас становится все меньше и меньше. При этом команда проявила бойцовские качества, билась до конца, но чуть-чуть не хватило , - заявил специалист.

После игры с «Ростов-Доном» пресс-служба «Динамо-Синары» сообщила о диагностированном переломе носа у Виктории Турусиной в столкновении с соперницей, а также у Анастасии Чешевой было выявлено повреждение - волгоградская гандболистка подвернула ногу в столь напряженном матче.

Но есть и хорошие новости для болельщиков «Синары». Во встрече с желто-черными лучшим бомбардиром в стане волгоградского коллектива стала Анастасия Шкитина, забросившая девять мячей. Всего на счету одного из ключевых игроков «Синары» в нынешнем розыгрыше Суперлиги уже 116 точных попаданий, что позволяет 27-летней гандболистке единолично лидировать в списке снайперов турнира.

«Университет» является главным аутсайдером национального чемпионата с 19-ю поражениями в 19-ти турах. Напомним, в первом круге «Динамо-Синара» на домашней арене уверенно справилось с оппонентками из столицы Удмуртии - 38:25. Несмотря на статус соперника, легко бело-голубым в Ижевске точно не будет. Для седьмой победы в Суперлиге волгоградским исполнительницам в гостях придется сильно постараться.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев