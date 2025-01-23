В Волгоградской области 18-летнего водителя осудили за смерть ровесника в ДТП

К 5,5 годам в колонии-поселении в Волгоградской области приговорен 18-летний местный житель за гибель друга-ровесника в ДТП, сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Суровикинский районный суд признал молодого водителя виновным в этой трагедии, так как он нарушил ПДД, управлял автомобилем без прав и в состоянии алкогольного опьянения (п.п. «а, в» ч. 4 ст. 264 УК РФ).

Смертельная авария произошла около полуночи 25 августа 2024 года. Юноша в нетрезвом состоянии, не имея водительских прав, сел за руль автомобиля «ВАЗ 21140». Водитель двигался по автодороге «Михайловка-Серафимович-Суровикино» со скоростью порядка 110 км/ч. На перекрестке около хутора Лобакин он не справился с управлением и автомобиль занесло.

Машина вылетела на полосу встречного движения, а потом на обочину, где врезалась в опору ЛЭП. В результате несовместимые с жизнью травмы получил 18-летний пассажир легковушки. Тяжкий вред здоровью был причинен 17-летнему парню, который тоже находился в салоне авто.

Виновник ДТП вину полностью признал.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области