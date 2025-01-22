В Волгограде без вести пропали двое детей: идут поиски





В Тракторозаводском районе Волгограда вечером 21 января пропали двое несовершеннолетних детей 14-ти и 15-летние Насиба и Жимагул Рысбековы. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, две сестры ушли из дома и больше об их местоположении неизвестно.

Приметы Насибы: азиатская внешность, рост 160 см, среднее телосложение, волосы темные до поясницы, глаза карие. Была одета в черную куртку, светлые джинсы, белую толстовку и черные кроссовки.

Приметы Жимагул: азиатская внешность, рост 150-155 см, среднее телосложение, темные волосы до поясницы, карие глаза. Была также одета в черную куртку, синие джинсы, Синюю толстовку и черные кроссовки.

Если вам известно местонахождение девочек, сообщите по телефонам дежурный части отдела районной полиции, в дежурную часть отдела полиции города или инспектору по делам несовершеннолетних: 8 (8442) 93-74-53, 8 (8442) 93-01-11 или +7 904 404 06 64.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области