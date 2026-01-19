Общество

Магнитные бури ожидают волгоградцев 20 января

Общество 19.01.2026 08:11
0
19.01.2026 08:11


Из-за сильной вспышки на Солнце ожидаются магнитные бури класса G3 или G4 во вторник, 20 января. Об этом сообщили специалисты лаборатории ИКИ РАН. Метеозависимые волгоградцы в этот день могут жаловаться на головные боли и плохое самочувствие.

— Предварительно, магнитная буря придет к Земле во вторник, 20 января. Ожидающийся уровень магнитных бурь — G3/G4, — говорится в сообщении ученых. 

Ожидается, что по мере приближении солнечной плазмы к Земле ее скорость заметно снизится, что повлияет на воздействие бури на самочувствие жителей Волгоградской области. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
19.01.2026 11:03
Общество 19.01.2026 11:03
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2026 10:27
Общество 19.01.2026 10:27
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2026 10:09
Общество 19.01.2026 10:09
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2026 09:58
Общество 19.01.2026 09:58
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2026 09:28
Общество 19.01.2026 09:28
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2026 09:08
Общество 19.01.2026 09:08
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2026 08:25
Общество 19.01.2026 08:25
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2026 08:11
Общество 19.01.2026 08:11
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2026 07:51
Общество 19.01.2026 07:51
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2026 07:40
Общество 19.01.2026 07:40
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2026 07:28
Общество 19.01.2026 07:28
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2026 07:17
Общество 19.01.2026 07:17
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2026 06:48
Общество 19.01.2026 06:48
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2026 06:31
Общество 19.01.2026 06:31
Комментарии

0
Далее
Общество
18.01.2026 23:39
Общество 18.01.2026 23:39
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:03
В Волгограде на Дар-Горе автобус №88 сбил двоих пешеходовСмотреть фотографии
10:57
29-летнего волгоградца пырнули ножом в кафеСмотреть фотографии
10:27
Власти Волгограда рассекретили список обновления парков и бульваров в 2026 годуСмотреть фотографии
10:15
Волгоградцы в 2025 году проели и пропили 296,5 млрдСмотреть фотографии
10:09
Более 5 тысяч православных волгоградцев за ночь окунулось в купелиСмотреть фотографии
09:58
В России ветеранов СВО защитят от сокращений на работеСмотреть фотографии
09:47
Момент наезда авто на столб в Волжском попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:28
Волгоградская область в рейтинге преступности приблизилась к Чечне и ДагестануСмотреть фотографии
09:08
Волгоградцам рассказали о самых прибыльных сферахСмотреть фотографии
08:46
В России предложили увеличить время работы детсадовСмотреть фотографии
08:25
Фотограф в Крещенский Сочельник снял закат на фоне Мамаева курганаСмотреть фотографии
08:11
Магнитные бури ожидают волгоградцев 20 январяСмотреть фотографии
07:51
Оплачиваемый выходной получат волгоградцы при диспансеризацииСмотреть фотографии
07:40
В Волгограде юная дропперша промышляла продажей банковских картСмотреть фотографии
07:28
БПЛА миновали Волгоградскую область ночью 19 январяСмотреть фотографии
07:17
Авария обесточила дома волгоградцев в крещенский сочельникСмотреть фотографии
06:48
В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоСмотреть фотографии
06:31
Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортажСмотреть фотографии
23:39
Первые смельчаки окунулись в ледяные иордани в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
23:13
Столбики термометров в Волгограде поползут вверх после КрещенияСмотреть фотографии
21:30
Волгоградцам рассказали об изменении требований к участкам в СНТСмотреть фотографии
20:52
МЧС предупредило об опасном нарастании льда в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:26
Волгоградцам назвали самое выгодное для отпуска времяСмотреть фотографии
18:22
«Порой все это превращается в язычество»: волгоградский священник – о смывании грехов, фото из купелей и откровенных купальникахСмотреть фотографии
18:05
Собака столкнула BMW с фургоном в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
16:51
Радио и ТВ замолчат в Волгоградской области с 19 январяСмотреть фотографии
16:22
«За вкус император наградил золотыми часами»: как Сарептская горчица стала символом Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:25
Святая вода потекла из кранов в жилых домах КамышинаСмотреть фотографии
14:51
В Волгоградской области разнорабочий сломал лицо коллегеСмотреть фотографии
14:24
Рванувший самогонный аппарат привел к пожару в пятиэтажке под ВолгоградомСмотреть фотографии
 