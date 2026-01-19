Магнитные бури ожидают волгоградцев 20 января





Из-за сильной вспышки на Солнце ожидаются магнитные бури класса G3 или G4 во вторник, 20 января. Об этом сообщили специалисты лаборатории ИКИ РАН. Метеозависимые волгоградцы в этот день могут жаловаться на головные боли и плохое самочувствие.

— Предварительно, магнитная буря придет к Земле во вторник, 20 января. Ожидающийся уровень магнитных бурь — G3/G4, — говорится в сообщении ученых.

Ожидается, что по мере приближении солнечной плазмы к Земле ее скорость заметно снизится, что повлияет на воздействие бури на самочувствие жителей Волгоградской области.