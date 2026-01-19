В Волгограде на Дар-Горе автобус №88 сбил двоих пешеходов





18 января в Ворошиловском районе Волгограда произошло ДТП с участием общественного транспорта. Во второй половине дня автобус №88 сбил пешеходов, пытавшихся перейти 2-ю Продольную магистраль.

- В 13:40 напротив дома 90/1 по ул. Череповецкая водитель, управляя автобусом «Волгабас», при выполнении маневра поворота налево совершил наезд на двух пешеходов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, пострадавшие вышли на переход на разрешающий сигнал светофора. После наезда им потребовалась медицинская помощь. Пешеходы были доставлены в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области