Волгоградцам рассказали об изменении требований к участкам в СНТ

В 2026 году в российских регионах, в том числе в Волгоградской области, планируют внести изменения в закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы правительства РФ, которое уже активно занимается подготовкой поправок.

Так, в частности, в границы территории садоводства также нельзя будет включать участки тех, кто не является учредителем СНT. Однако им разрешат это сделать с согласия таких лиц. Действующее законодательство это разрешает только для участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности.

Также планируется упростить процедуру оформления прав на общее имущество садоводческих товариществ. Этим занимается Росреестр. Проект планируют подготовить к марту, а в ноябре внести в Госдуму РФ.

Фото из архива V102.RU

