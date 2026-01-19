Момент наезда авто на столб в Волжском попал на видео

Легковой автомобиль врезался в столб в Волжском - водитель серьезно пострадал. Момент аварии, произошедшей 18 января около девяти часов вечера рядом с магазином «Добрострой» на проспекте Ленина, попал на камеры видеонаблюдения Powernet.

На кадрах видно, как машина едет на высокой скорости, а потом врезается в электроопору, после чего на место происшествия прибывают скорая помощь и спасатели.

В ГУ МЧС по Волгоградской области рассказали, что спасателям пришлось извлекать пострадавшего из салон с помощью специального оборудования. После чего он был передан врачам и госпитализирован.

В ГУ МВД по Волгоградской области пояснили, что за рулем ВАЗ-2114 находилась женщина.