Волгоградцам назвали самое выгодное для отпуска время

Набраться сил в отпуске и не потерять в доходе после выхода на работу мечтают большинство жителей Волгоградской области. Чтобы в карманах хоть что-то гремело после завершения отдыха, нужно изначально планировать правильное для отпуска время.

Специалисты называют январь из-за большого количества выходных самым невыгодным месяцем, а июль, наоборот, одним из самых удачных для отпуска в 2026 году.

С учетом того, что отпускные рассчитываются на основании среднего дневного заработка, умноженного на количество дней отпуска, то уходить на отдых лучше в этом году не только в июле, но еще в апреле, сентябре, октябре и декабре.

Невыгодно брать отпуск в январе, феврале и мае.

Почти не повлияют на заработок отпускные дни в марте, июне, августе и ноябре.

Фото из архива V102.RU

