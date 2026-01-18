Общество

Волгоградцам назвали самое выгодное для отпуска время

Общество 18.01.2026 19:26
0
18.01.2026 19:26


Набраться сил в отпуске и не потерять в доходе после выхода на работу мечтают большинство жителей Волгоградской области. Чтобы в карманах хоть что-то гремело после завершения отдыха, нужно изначально планировать правильное для отпуска время.

Специалисты называют январь из-за большого количества выходных самым невыгодным месяцем, а июль, наоборот, одним из самых удачных для отпуска в 2026 году.

С учетом того, что отпускные рассчитываются на основании среднего дневного заработка, умноженного на количество дней отпуска, то уходить на отдых лучше в этом году не только в июле, но еще в апреле, сентябре, октябре и декабре.

Невыгодно брать отпуск в январе, феврале и мае.

Почти не повлияют на заработок отпускные дни в марте, июне, августе и ноябре.

Фото из архива V102.RU

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
18.01.2026 21:30
Общество 18.01.2026 21:30
Комментарии

0
Далее
Общество
18.01.2026 20:52
Общество 18.01.2026 20:52
Комментарии

0
Далее
Общество
18.01.2026 19:26
Общество 18.01.2026 19:26
Комментарии

0
Далее
Общество
18.01.2026 16:51
Общество 18.01.2026 16:51
Комментарии

0
Далее
Общество
18.01.2026 16:22
Общество 18.01.2026 16:22
Комментарии

0
Далее
Общество
18.01.2026 15:25
Общество 18.01.2026 15:25
Комментарии

0
Далее
Общество
18.01.2026 13:39
Общество 18.01.2026 13:39
Комментарии

0
Далее
Общество
18.01.2026 13:08
Общество 18.01.2026 13:08
Комментарии

0
Далее
Общество
18.01.2026 11:40
Общество 18.01.2026 11:40
Комментарии

0
Далее
Общество
18.01.2026 10:15
Общество 18.01.2026 10:15
Комментарии

0
Далее
Общество
18.01.2026 09:56
Общество 18.01.2026 09:56
Комментарии

0
Далее
Общество
18.01.2026 09:26
Общество 18.01.2026 09:26
Комментарии

0
Далее
Общество
18.01.2026 09:07
Общество 18.01.2026 09:07
Комментарии

0
Далее
Общество
18.01.2026 08:49
Общество 18.01.2026 08:49
Комментарии

0
Далее
Общество
18.01.2026 06:39
Общество 18.01.2026 06:39
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:30
Волгоградцам рассказали об изменении требований к участкам в СНТСмотреть фотографии
20:52
МЧС предупредило об опасном нарастании льда в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:26
Волгоградцам назвали самое выгодное для отпуска времяСмотреть фотографии
18:22
«Порой все это превращается в язычество»: волгоградский священник – о смывании грехов, фото из купелей и откровенных купальникахСмотреть фотографии
18:05
Собака столкнула BMW с фургоном в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
16:51
Радио и ТВ замолчат в Волгоградской области с 19 январяСмотреть фотографии
16:22
«За вкус император наградил золотыми часами»: как Сарептская горчица стала символом Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:25
Святая вода потекла из кранов в жилых домах КамышинаСмотреть фотографии
14:51
В Волгоградской области разнорабочий сломал лицо коллегеСмотреть фотографии
14:24
Рванувший самогонный аппарат привел к пожару в пятиэтажке под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:39
89 волгоградских школьников с весны ещё ждут обещанный школьный автобусСмотреть фотографии
13:08
В Волгоградской области 700 спасателей дежурят у 50 иорданейСмотреть фотографии
12:43
Камера записала эпичное столкновение BMW с Honda на пустой дороге в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:26
В Волгоградской области мужчина пострадал из-за взрыва самогонного аппаратаСмотреть фотографии
11:40
Волгоградские туристы после мучительных суток ожидания в аэропорту летят в ЕгипетСмотреть фотографии
11:12
Два человека погибли в лобовом ДТП на снежной трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:35
В Волгограде нарушено движение трамваев № 5, №10 и №12Смотреть фотографии
10:15
«Опасность существует даже для людей»: волгоградский биолог – о массовом море голубей и последствиях зараженияСмотреть фотографии
09:56
Росавиация 18 января отменила план «Ковёр» в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
09:26
В аэропорту Волгограда на фоне атак БПЛА задерживаются рейсыСмотреть фотографии
09:07
Беспилотная опасность сохранялась в Волгоградской области больше 9 часовСмотреть фотографии
08:49
Когда и как в Волгограде можно набрать святую воду на КрещениеСмотреть фотографии
07:54
Силы ПВО сбили ночью 4 БПЛА над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
06:39
Волгоградцам рассказали, что изменится в правилах авиаперелетов с 1 мартаСмотреть фотографии
05:54
Угроза налетов БПЛА и план «Ковер» действуют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:53
«Ротор» на сборах в Турции сыграет с клубами из Казахстана и УзбекистанаСмотреть фотографии
21:47
В Котово ради безопасности жителей отменили купания на КрещениеСмотреть фотографии
21:21
Ватерполисты «Спартака» и «Синтеза» в повторном матче не выявили победителя Смотреть фотографии
21:08
Бастрыкин услышал измученных гулом снежных пушек волгоградцевСмотреть фотографии
20:38
«Люди предлагали ставить им целые памятники»: создатель волжских сусликов – об их небывалой популярности и вандализмеСмотреть фотографии
 