В Волгограде юная дропперша промышляла продажей банковских карт





В Волгограде полиция задержала 18-летнюю местную жительницу, которая подозревается в дропперстве. Как рассказали в ГУ МВД России по региону, волгоградка незаконно продавала средства платежей для использования в мошенничестве.

Уточняется, что с карт, которые сбывала девушка, позже проходили транзакции денежных средств, полученных мошенническим путем.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 187 УК РФ. Оперативники проводят дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех участников преступной деятельности.