Волгоградцам рассказали о самых прибыльных сферах





Для жителей Волгоградской области составили рейтинг самых прибыльных профессиональный сферах за январь 2026 год. Как сообщили эксперты сервиса hh.ru, лидером по уровню дохода в регионе стал автобизнес — в среднем 126 тыс. рублей.

На второй строчке по заработной плате стала сфера сельского хозяйства. Специалистам данного направления на рынке труда предлагают от 122,3 тыс. рублей.

Третье и четвертое место в рейтинге заняли транспортная сфера (121 тыс. рублей) и добыча сырья (118,8 тыс. рублей). Пятерку лидеров замыкает сфера строительства с средней заработной платой в Волгоградской области — 116 тысяч рублей.

По подсчетам экспертов, больше всего по сравнению с прошлым годом доход вырос у административного персонала. Их зарплата выросла сразу на 62,5 тыс. рублей. На втором месте по темпам роста — автобизнес, где средняя предлагаемая зарплата увеличилась на 45 тыс. рублей. Далее следует домашний и обслуживающий персонал (рост на 38,5 тыс. рублей)

Средняя зарплата в регионе по итогам года составила 64,6 тыс. рублей. С таким показателем регион занял третье место по уровню зарплат в ЮФО, уступив лишь Краснодарскому краю (74,2 тыс. рублей) и Ростовской области (72 тыс. рублей).