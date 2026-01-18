МЧС предупредило об опасном нарастании льда в Волгоградской области

В Волгоградской области МЧС распространило экстренное предупреждение о надвигающемся обледенении ряда районов.

- В период с 00.00 ч до 04.00 ч 19 января, до конца суток 19 января в отдельных районах Волгоградской области ожидается сильный гололед, сильное сложное отложение (гололед, изморозь), - говорится в сообщении оперативного ведомства.

Жителям рекомендуют соблюдать осторожность при нахождении на улице. В целях безопасности стоит выбирать нескользящую обувь, а если такой нет, то можно приклеить к подошве лейкопластырь или изоляционную ленту, использовать ледоходы и отказаться от каблуков. Передвигаться по льду нужно как «лыжник», небольшими скользящими шагами.

В регионе в ночь на 19 января также ожидается сильный мороз, местами до -25 до -29 градусов.





