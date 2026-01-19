БПЛА миновали Волгоградскую область ночью 19 января





Вражеские БПЛА облетели ночью 19 января Волгоградскую область. По данным Минобороны РФ, за период с 23-00 ч. 18 января до 7-00 ч. 19 января в нескольких регионах России всего было уничтожено 92 БПЛА.

Так, 31 беспилотник был ликвидирован над Белгородской областью, 29 летательных аппаратов над Саратовской, а 25 - над территорией Воронежской области. По 3 БПЛА были сбиты над Брянской и Тамбовской областями, один над Курской областью.

Напомним, ограничения на полеты в аэропорту Волгограда действовали лишь утром 18 января. Из-за закрытого неба в волгоградском аэропорту задерживались пять авиарейсов.