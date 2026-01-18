Общество

«За вкус император наградил золотыми часами»: как Сарептская горчица стала символом Волгоградской области

В поисках главного гастрономического символа Волгоградской области историки и краеведы перебирали немало вариантов – благо, в нашем регионе они действительно есть. Сладкие арбузы, истекающие соком помидоры и острая, обжигающая, но оставляющая приятное послевкусие горчица. Именно ее сразу несколько экспертов называли одним из идеальных вариантов для презентации туристам как в кафе, так и в сувенирных лавках. Как растение обрело местные корни и стало одним из символов региона, расскажем в материале ИА «Высота 102».

Изначально в благодатных для сельского хозяйства краях планировали разводить для опытов уже известные сорта. От Вольного экономического общества житель Сарепты Иоганн Конрад Найтц получал популярные в Европе белый и черный виды горчицы. Кто знает, чем бы закончилась эта история, если однажды создатель будущего горчичного завода не заметил растущую в окрестностях горчицу иного цвета.

- Найденную в районе Сарепты сизую горчицу родом из Азии Найтц включил в свои опыты. С удивлением он обнаружил, что она не только быстрее вызревает в нашем климате, но и становится основой для более вкусного и насыщенного масла, - рассказывает начальник экскурсионного отдела музея-заповедника «Старая Сарепта» Анастасия Балабина. – Семена горчицы, которую уже в XX веке назовут Сарептской, Найтц перемалывал на кофемолке, а масло давил примитивным «бухарским» прессом – то есть ступой с пестом. Оценив все преимущества нового вида, он планировал не ограничиваться одним лишь его изучением.

От слов Найтц достаточно быстро перешел к делу. В 1810 году он построил небольшой завод с мельницей на конной тяге и более производительными винтовыми прессами. На первом в России горчичном заводе выпускали не только порошок и масло, но и пряный горчичный соус.

- В том же году продукция Найтца оказалась на столе императора Александра I. Аромат масла и крепость соуса так поразили дегустатора, что он распорядился наградить производителя золотыми часами. Так о сарептской горчице узнали в Петербурге, - говорит Анастасия Балабина.


После смерти Найтца его дело не только продолжало жить, но и вышло на качественно новый уровень. Зять основателя завода начал усовершенствовать технологию производства, в первую очередь заботясь о качестве масла.

- Всю продукцию Иоганн Глич, родственник Найтца, продавал под маркой «Сарептская горчица». Уже в первой половине XIX века эта торговая марка стала известна во многих регионах страны, - отмечают в «Старой Сарепте». – После смерти Глича за дело взялись его сыновья – Константин и Людвиг – Фердинанад. В 1852 году они построили новый горчичный завод, увеличив объемы производства в несколько раз. Сотрудниками предприятия стали немцы из других поволжских колоний, а также русские, татары и калмыки. В будущем завод еще не раз расширялся и модернизировался, но всегда сохранял на уровне свое качество.

До 1917 года в промышленной династии Гличей сменилось 4 поколения. Пауль Глич, последний владелец предприятия, умер в 1917 году и не оставил ни одного наследника. Спустя год его родственники уехали из России, а завод был национализирован и переименован в «Основатель». Интересно, что вместе с советской символикой на горчичной продукции остался и известный с дореволюционных времен логотип «Сарептская горчица».

«Работа не останавливалась ни на минуту»

За шесть лет до начала войны знаменитое предприятие расширило свой профиль, начав производство медицинских горчичников. Спустя два года в Красноармейске построили первый в СССР и второй в мире завод горчичников.

С началом Великой Отечественной войны на заводе значительно увеличили ассортимент, добавив к производству горчичного льняное масло, а также мыло.


- Во время Сталинградской битвы Красноармейск не был оккупирован немцами, поэтому завод продолжал свою работу. Хотя и с большими трудностями. Главными потребителями продукции в это время были воины 57-й, 21-й и 64-й армий, оборонявших южные подступы к Сталинграду, - комментирует начальник экскурсионного отдела музея-заповедника «Старая Сарепта».

«Ты помнишь, как все начиналось?»

Свою работу старинное предприятие продолжило и после войны. Правда, в 1957-м «Основатель» объединили с заводом горчичников. До 1964 года в историческом здании по-прежнему производили масло и горчичный порошок, а после сотрудники перешли в новые корпуса «Горчичника». Туда же специалисты увезли и часть оборудования.

- Сегодня завод «Сарепта» является российским лидером по переработке семян горчицы и занимает монопольное положение на рынке горчичного порошка и масла в России. Продукция завода реализуется на российском рынке, а также экспортируется в другие страны. Впрочем, пожалуй, главным результатам долгой работы стало то, что ни в каком другом городе России не любят горчичное масло так, как любят его в Волгограде. Мы наверняка не преувеличим, если назовем его одной из достопримечательностей города. А началось все здесь, в Сарепте, - заключает Анастасия Балабина.

