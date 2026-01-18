Радио и ТВ замолчат в Волгоградской области с 19 января

В Волгоградской области с 19 января запланированы кратковременные отключения телерадиосигнала в Михайловке, Урюпинске, Камышине и других населенных пунктах. Как сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети, перерывы трансляции необходимы для проведения профилактических работ на радиотелевизионных передающих станциях.

Так, 19 января в станице Клетская с 01:00 до 10:00 мск не будут работать РТРС-1, РТРС-2 и Радио России. В Урюпинске в этот день отключат с 08:00 до 17:00 мск РТРС-1, РТРС-2, Радио России, Русское Радио, Европу Плюс и Авантаж. В поселке Чилеково Котельниковского района профилактические работы пройдут с 07:00 до 16:00 мск. В этот период не будут работать РТРС-1, РТРС-2, Радио России и Европа Плюс.

Следующее отключение телерадиосигнала запланировано на 21 января в Михайловке и Урюпинске. С 07:00 до 11:00 в столице российской провинции замолчит Ретро FM, а в Михайловке еще и Маруся FM. Радио России в этом городе отключат дважды за день – с 01:00 часов и с 05:00 до 10:00 мск.

В Камышине и Жирновске 21 января с 07:00 до 11:00 временно прекратится вещание Дорожного радио.

22 января в Камышине с 05:00 до 14:00 мск отключат РТРС-1, РТРС-2, Радио России и Вести FM.

Фото администрации Волгоградской области

