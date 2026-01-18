Святая вода потекла из кранов в жилых домах Камышина

Сегодня, 18 января, традиционный чин великого освящения воды священнослужители совершили на Камышинском водоканале в Волгоградской области.

- Теперь из кранов камышан в Крещенскую ночь будет идти особенная, освящённая вода, - сообщили в городской администрации.





Воду на водоканале в Камышине освящают уже не первый год. Обряд проводится на одном из последних этапов водоподготовки – в цехе контактных осветлителей, где вода поступает в специальный резервуар, а уже оттуда в водопровод.





Напомним, что 18 января отмечается Крещенский сочельник, а 19 января – Крещение Господне (богоявление). Чин освящения воды совершается два дня подряд.

Фото: архив V102.RU / администрация Камышина





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!