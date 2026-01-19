



Аналитики РИА Рейтинг проанализировали статистику преступлений, совершённых в 2025 году. По информации специалистов, Волгоградская область за минувшие 12 месяцев сразу на три пункта улучшила своё положение, заняв 41 строчку среди субъектов РФ. За это время в регионе криминальный уровень в пересчёте на 10 тыс. жителей составил 122,1 преступления. Годом ранее на аналогичное количество волгоградцев приходилось 136,2 тыс. преступления.

В целом количество преступлений в Волгоградской области уменьшилось на 11,1%, что существенно выше общероссийского показателя. В среднем по России спад правонарушений составил 7,3%.

Также эксперты отмечают, что в структуре зарегистрированных преступлений продолжает сокращаться и количество тяжких и особо тяжких преступлений. В Волгоградской области зарегистрировано 39,8 тыс. таких правонарушений, что на 6,5% ниже показателя 2024 года.

Отметим, традиционно первые строчки во всероссийском рейтинге занимают Чеченская Республика, Ингушетия и Дагестан, где на 10 тыс. населения фиксируется соответственно 15,8, 37,4 и 41,6 тыс. преступлений.