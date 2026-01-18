Первые смельчаки окунулись в ледяные иордани в Волгограде

В Крещенский сочельник к иорданям, которые оборудованы в пяти районах Волгограда, пришли первые желающие окунуться в ледяной воде. Горожан, которые настроились совершить этот обряд, сильный мороз не пугает.





Десятки горожан, которые устремились в прорубь, были замечены в оборудованном для крещенского купания месте в Краснооктябрьском районе на улице Матевосяна.

Как сообщают корреспонденты ИА «Высота 102», к купели волгоградцы приезжают целыми семьями. Окунаться в основном идут мужчины - и в самом солидном возрасте, и совсем юные горожане.

Напомним, что на дежурство в Волгоградской области заступили порядка 700 спасателей, которые в ночь с 18 на 19 января будут следить за безопасностью граждан на 50 иорданях, которые оборудованы для крещенских купаний в регионе. Из них пять, напомним, находятся в Волгограде.

Видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»

