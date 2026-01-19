Авария обесточила дома волгоградцев в крещенский сочельник





В ночь на 19 января, в крещенский сочельник, часть жителей Ворошиловского района Волгограда осталась без света из-за аварии. Как рассказали жители района, во мрак погрузились десяток многоквартирных домов, а также часть частных домов в СНТ «Дружба-2».

Так, без света остались жители улиц Азизбекова, Семенова Тян-Шанского, а также часть жителей улиц Грановитая, Садовского, Боровского и Елецкой. Волгоградцы отмечают, что в связи с отсутствием электроэнергии в частных домах также пропало горячее водоснабжение и отопление.

По информации АО «ВМЭС», предварительной причиной отсутствия электроэнергии стал обрыв ЛЭП. Специалисты ресурсоснабжающей организации уже работают на месте аварии.