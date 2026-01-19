Более 5 тысяч православных волгоградцев за ночь окунулось в купели





В ночь с 18 на 19 января в Крещение около 5150 жителей Волгоградской области совершило традиционный обряд омовения. Как сообщили в ГКУ Служба спасения, на всех оборудованных купелях специалисты продолжают осуществлять контроль за безопасностью.

В Волгограде к этому часу, несмотря на мороз, окунулось в ледяную воду около 1390 человек в Волгограде. Отметим, на территории Волгоградской области определено более 50 мест для крещенских купаний.

Напомним, ранее фотограф ИА «Высота 102» Андрей Поручаев решил присоединиться к горожанам и сам зашел в воду.