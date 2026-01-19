



19 января в Волгограде мэрия сообщила о подготовке к обновлению парковых зон и бульваров. В 2026 году власти обещают комплексно привести в порядок общественные пространства на территории Ворошиловского, Центрального, Дзержинского, Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов.

На текущий момент чиновники готовятся определить подрядчика, которому предстоит заняться развитием парка Героев-летчиков. Финиширует работа и по подготовке конкурсной документации, необходимой для отбора исполнителей и для других объектов. В очереди на проведение аукционов проекты обновления ул. Профсоюзной в границах ул. Рабоче-Крестьянской и ул. Социалистической, реконструкции общественных территорий по пр. Металлургов в границах ул. Петра Гончарова и ул. Маршала Еременко, а также участка ул. им. Ф.Э. Дзержинского в границах дома №30 до ул. Мещерякова.

- Также весной планируется завершить обновление сквера Симбирцева в Центральном районе. Благоустройство парковых территорий проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», - подчеркнули в мэрии.

Отметим, по данным властей, с 2017 года в Волгограде благодаря федеральной поддержке реализовано 90 проектов по обновлению парков, скверов, бульваров и другого рода общественных пространств. К реконструкции территорий в городской администрации стараются подходить комплексно. Перед началом работ специалисты проводят замену коммунальных сетей на данных участках, чтобы снизить риски нарушения благоустройства из-за коммунальных аварий.