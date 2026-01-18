Столбики термометров в Волгограде поползут вверх после Крещения





В Волгограде сразу после Крещения ожидается повышение температуры. Согласно прогнозу на предстоящую неделю, к среде в городе на Волге потеплеет до -8 градусов.

После солнечного и морозного воскресенья в Волгограде первый день недели обещает быть пасмурным. На Крещение синоптики прогнозируют днём около -10 градусов. Значительных осадков в этот день не ожидается.

Сразу после Крещения, уже 20 января, в Волгограде столбики термометров днём поднимутся на пару градусов – до -8 градусов. Во вторник, а также в среду в региональной столице ожидают снег.

К четвергу на новой неделе потеплеет днём до -7 градусов.