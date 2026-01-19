Общество

Оплачиваемый выходной получат волгоградцы при диспансеризации

Общество 19.01.2026 07:51
0
19.01.2026 07:51


Жители Волгоградской области могут получить оплачиваемый выходной при прохождении диспансеризации. Для этого жителям региона необходимо записаться на обследование через портал «Госуслуги» или регистратуру поликлиники.

Далее необходимо подать письменное заявление работодателю для освобождения от работы на выбранную дату. При наблюдении у врачей волгоградцы также получат справку о плановой диспансеризации. 

В ходе обследования волгоградцам будут проведены анкетирование, анализы крови, антропометрия, флюорография, электрокардиография.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
19.01.2026 11:03
Общество 19.01.2026 11:03
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2026 10:27
Общество 19.01.2026 10:27
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2026 10:09
Общество 19.01.2026 10:09
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2026 09:58
Общество 19.01.2026 09:58
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2026 09:28
Общество 19.01.2026 09:28
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2026 09:08
Общество 19.01.2026 09:08
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2026 08:25
Общество 19.01.2026 08:25
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2026 08:11
Общество 19.01.2026 08:11
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2026 07:51
Общество 19.01.2026 07:51
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2026 07:40
Общество 19.01.2026 07:40
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2026 07:28
Общество 19.01.2026 07:28
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2026 07:17
Общество 19.01.2026 07:17
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2026 06:48
Общество 19.01.2026 06:48
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2026 06:31
Общество 19.01.2026 06:31
Комментарии

0
Далее
Общество
18.01.2026 23:39
Общество 18.01.2026 23:39
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:03
В Волгограде на Дар-Горе автобус №88 сбил двоих пешеходовСмотреть фотографии
10:57
29-летнего волгоградца пырнули ножом в кафеСмотреть фотографии
10:27
Власти Волгограда рассекретили список обновления парков и бульваров в 2026 годуСмотреть фотографии
10:15
Волгоградцы в 2025 году проели и пропили 296,5 млрдСмотреть фотографии
10:09
Более 5 тысяч православных волгоградцев за ночь окунулось в купелиСмотреть фотографии
09:58
В России ветеранов СВО защитят от сокращений на работеСмотреть фотографии
09:47
Момент наезда авто на столб в Волжском попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:28
Волгоградская область в рейтинге преступности приблизилась к Чечне и ДагестануСмотреть фотографии
09:08
Волгоградцам рассказали о самых прибыльных сферахСмотреть фотографии
08:46
В России предложили увеличить время работы детсадовСмотреть фотографии
08:25
Фотограф в Крещенский Сочельник снял закат на фоне Мамаева курганаСмотреть фотографии
08:11
Магнитные бури ожидают волгоградцев 20 январяСмотреть фотографии
07:51
Оплачиваемый выходной получат волгоградцы при диспансеризацииСмотреть фотографии
07:40
В Волгограде юная дропперша промышляла продажей банковских картСмотреть фотографии
07:28
БПЛА миновали Волгоградскую область ночью 19 январяСмотреть фотографии
07:17
Авария обесточила дома волгоградцев в крещенский сочельникСмотреть фотографии
06:48
В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоСмотреть фотографии
06:31
Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортажСмотреть фотографии
23:39
Первые смельчаки окунулись в ледяные иордани в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
23:13
Столбики термометров в Волгограде поползут вверх после КрещенияСмотреть фотографии
21:30
Волгоградцам рассказали об изменении требований к участкам в СНТСмотреть фотографии
20:52
МЧС предупредило об опасном нарастании льда в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:26
Волгоградцам назвали самое выгодное для отпуска времяСмотреть фотографии
18:22
«Порой все это превращается в язычество»: волгоградский священник – о смывании грехов, фото из купелей и откровенных купальникахСмотреть фотографии
18:05
Собака столкнула BMW с фургоном в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
16:51
Радио и ТВ замолчат в Волгоградской области с 19 январяСмотреть фотографии
16:22
«За вкус император наградил золотыми часами»: как Сарептская горчица стала символом Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:25
Святая вода потекла из кранов в жилых домах КамышинаСмотреть фотографии
14:51
В Волгоградской области разнорабочий сломал лицо коллегеСмотреть фотографии
14:24
Рванувший самогонный аппарат привел к пожару в пятиэтажке под ВолгоградомСмотреть фотографии
 