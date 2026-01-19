Оплачиваемый выходной получат волгоградцы при диспансеризации





Жители Волгоградской области могут получить оплачиваемый выходной при прохождении диспансеризации. Для этого жителям региона необходимо записаться на обследование через портал «Госуслуги» или регистратуру поликлиники.

Далее необходимо подать письменное заявление работодателю для освобождения от работы на выбранную дату. При наблюдении у врачей волгоградцы также получат справку о плановой диспансеризации.

В ходе обследования волгоградцам будут проведены анкетирование, анализы крови, антропометрия, флюорография, электрокардиография.