Расследования

В деле о гибели пешехода в Михайловке появились новые детали

Расследования 22.01.2025 10:12
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22.01.2025 10:12


Стали известны подробности ДТП, в котором 21 января в Михайловке погиб пешеход. Как сообщили ИА «Высота 102»  в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось около часа ночи рядом с гаражным кооперативом, где было обнаружено тело мужчины с телесными повреждениями, характерными для ДТП.  При этом водитель с места происшествия скрылся. 
Выяснилось, что 47-летнего мужчину на улице Объездная сбил водитель ВАЗ-2109. Пешеход двигался по проезжей части во встречном направлении без светоотражающих элементов на одежде. 41-летнего водителя задержали по горячим следам. Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», он был пьян. На автомобиле были обнаружены повреждения после наезда на человека. 
Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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