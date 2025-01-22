В Центральном районе Волгограда специалисты подрядной организации приступили к новому этапу реконструкции мемориала на Аллее Героев. Как сообщили V102.RU в администрации города, специалисты занимаются восстановлением поврежденного временем бетонного основания надгробия и возвращают на него гранитную облицовку.

Ранее завершились работы по восстановлению бетонных конструкций подпорных стен монумента с возвращением на них исторической облицовки. Приведена в порядок верхняя часть стелы, а также площадка вокруг надгробия - ее замостили гранитными плитами. Мастера восстановили бронзовый венок, размещенный вблизи Вечного огня и выполнили ряд других работ.

- В ходе восстановления надгробия - одного из заключительных элементов мемориала, сохранившие прочность бетонные основания укрепляются при помощи бетона и спецсоставов, а на уже восстановленные участки монтируются гранитные блоки, - рассказали в мэрии.

Специалисты готовятся к началу работ по укреплению бетонных конструкций постамента стелы. В самом сквере у Вечного огня продолжаются работы по благоустройству.

Напомним, что подрядчиком благоустройства и реставрации мемориала является компания АО «Приволжтрансстрой», с которой был заключен соответствующий контракт. Все работы должны завершиться в 2025 году перед майскими праздниками - к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: администрации Волгограда