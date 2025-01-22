Волгоградку привлекли к суду за умышленное повреждение интеллектуального электросчетчика





Жительница Тракторозаводского района самовольно демонтировала интеллектуальный прибор учёта электрической энергии, который в ее присутствии был введен в эксплуатацию в соответствии с регламентом в мае 2024 года, сообщили ИА «Высота 102» в ПАО «Волгоградэнергосбыт». По каким-то причинам волгоградка решила, что прибор неправильно работает, сняла его и отнесла в абонентский участок.

По факту самовольного демонтажа электросчётчика и его умышленного повреждения было направлено заявление в полицию, где и составлен акт об административном правонарушении. В судебном заседании волгоградка полностью признала вину, и была привлечена к ответственности по ст. 7.17 КоАП РФ «За умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».

Кроме суммы штрафа, который женщине придется заплатить по решению суда, в отношении неё со стороны энергосбытовой компании подан гражданский иск на сумму 18 169,20 рублей о возмещении причинённого ущерба за повреждение индивидуального прибора учёта.

– Это не первый случай самоуправства потребителей-физических лиц. За 2024год получено семь решений мировых судей по ст. 7.19 КоАП РФ «За самовольное подключение к электросетям». Пять человек подверглись штрафу в размере 10 тысяч рублей и один потребитель к штрафу в пять тысяч рублей, один человек привлечен дважды – по двум фактам, по каждому случаю со штрафом в десять тысяч рублей, – рассказали в энергосбытовой компании. – Допуская несанкционированное вмешательство в работу приборов учета, нарушители ставят под угрозу жизнь и благополучие соседей. Такое вмешательство чревато короткими замыканиями электропроводки и пожарами.

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