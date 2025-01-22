«Мы передумали»: в Волгограде стадион «Электроник» сняли с продажи

В Волгограде снят с продажи стадион «Электроник» в Дзержинском районе, который был выставлен на торги за 180 миллионов рублей. Как сообщает V102.RU, на площадке сервиса продажи недвижимости «Авито», где ранее было опубликовано объявление о продаже стадиона, больше такого предложения нет.

- Объявление снято с публикации, - сообщает сервис.





Стадион «Электроник», расположенный по адресу ул. Московская, д.2, входит в спортивный комплекс «Олимпия». Владельцем этого объекта недвижимости является бывший депутат Волгоградской областной думы, известный предприниматель Николай Чувальский. Он подтвердил V102.RU, что стадион больше не продается.

- Мы передумали, - сказал информагентству Николай Николаевич. - Вчера появилась концепция, поэтому приняли решение снять объявление о продаже.

Николай Чувальский также пояснил, что в ближайшее время не планирует ничего продавать из своего бизнеса, в который входят база отдыха и спортивный комплекс «Олимпия».

Напомним, что помимо самого земельного участка площадью 10 тыс. кв.м, одним лотом на торги были выставлены и все находящиеся на участке спортивные постройки. В частности, футбольное поле с искусственным газоном размером 90x60 метров и осветительными мачтами, административный корпус с помещениями общей площадью около 300 кв. метров, сторожка, котельная, подсобные помещения.

Фото из архива V102.RU