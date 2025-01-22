Телеком

В 2024 году мошенники проговорили с ботом Т2 более 300 тысяч часов

Телеком 22.01.2025 11:17 Реклама
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22.01.2025 11:17 Реклама


Оператор рассказал об итогах мер противодействия мошенничеству в 2024 году. Оператор заблокировал более 75 млн попыток мошеннических вызовов. Тех злоумышленников, кто смог дозвониться, переключали на взаимодействие с ботом. В итоге мошенники проговорили с ним более 300 тысяч часов, что эквивалентно 136 тысяч просмотрам полнометражного фильма, например «Аноры».
В ситуации, если мошенникам удается совершить вызов, подключается механизм дополнительной защиты. Такой звонок не доводится до клиента, а попадает к голосовому боту. Бот «умнее» обычного автоответчика и поддерживает разговор с мошенником с помощью нейтральных фраз и уклончивых ответов, как это мог бы делать человек.
Такое взаимодействие создает у преступника иллюзию, что беседа вполне может перейти к нужному сценарию, как только собеседник-бот «найдет очки» или «уйдет в более тихое место для разговора». Голосовой бот T2 в 2024 году успешно отвлекал мошенников от их преступной деятельности в течение более чем 300 тысяч часов. 
T2 постоянно обновляет пул персонажей, которые отвечают на звонки, актуализирует их звучание и сценарии общения. Это позволяет удерживать высокий уровень вовлеченности в диалог на стороне мошенников. Отвлечением преступников от настоящих клиентов занимаются совершенно разные с точки зрения социально-демографических характеристик роботы.
Кроме того, оператор фиксирует рост количества абонентов, которые подключают функцию голосового ассистента. Он отвечает на вызовы в моменты, когда клиенту неудобно говорить или он не знает, кто ему звонит. По окончании вызова ассистент предоставляет расшифровку разговора в SMS. По итогам декабря 2024 года количество пользователей голосового ассистента увеличилось на 5,3%, а с момента запуска услуги в январе 2023 года этот показатель вырос в 164 раза. За прошедший год голосовой ассистент обработал для клиентов 633 тысяч  минут разговоров.
Фото: Т2
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