На посту ДПС под Волгоградом нашли наркотики у 38-летней женщины

Происшествия 22.01.2025 09:07
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22.01.2025 09:07
У пассажирки иномарки на посту ДПС в Городищенском районе обнаружили наркотики. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, при досмотре автомобиля Opel полицейские обратили внимание на подозрительное поведение пассажирки. И, как оказалось, не зря. У 38–летней волжанки в кармане куртки был найден сверток с порошкообразным веществом.
Экспертиза, проведенная специалистами экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Волгоградской области, показала, что женщина перевозила метилэфедрон.
Со слов задержанной, наркотики она хранила для личного потребления. По данному факту проводится проверка.
Видео ГУ МВД по Волгоградской области
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