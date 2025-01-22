В зоне Приволжской железной дороги погибли 15 человек

Общество 22.01.2025 08:25
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22.01.2025 08:25
По итогам 2024 года на полигоне Приволжской железной дороги было травмировано 26 человек, что на четверть меньше, чем в 2023 году. Из них погибли 15 человек (в 2023 году – 21). Среди пострадавших – двое несовершеннолетних, как и годом ранее. Такие данные сообщили ИА «Высота 102» в Приволжской железной дороге.
Основной причиной травмирования граждан по-прежнему остаётся хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах.
В ведомстве отметили, что для сокращения количества несчастных случаев проводится ремонт платформ и пешеходных переходов, наносятся полосы безопасности, а также строятся пешеходные переходы со световой и звуковой сигнализацией.
Напомним, в Приволжскую железную дорогу входят три региональные отделения Волгоградской, Саратовской и Астраханской областей.
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