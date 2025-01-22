В Волжском в час пик остановились трамваи

Происшествия 22.01.2025 09:52
0
22.01.2025 09:52
В Волжском Волгоградской области сегодня, 22 января, было приостановлено движение трамваев №№4, 4а и 7. Как сообщили ИА 2Высота 102» в МУП «Волжская автоколонна №1732», причиной стал сход вагона одного из трамваев с рельсов на улице Оломоуцкая. Происшествие случилось в 7-20 ч.
Для перевозки застрявших пассажиров был выделен автобус. Движение возобновили в 9-15 ч.
Фото V102.RU (архив)
В Волгограде спасатели освободили двух раненых женщин из искореженной машины22.01.2025 11:27
Происшествия 22.01.2025 11:27
Волгоградский бизнесмен получил срок за насилие над представителем власти22.01.2025 11:15
Происшествия 22.01.2025 11:15
В Волгограде на Семи ветрах 39-летняя женщина выпала из окна и погибла22.01.2025 10:31
Происшествия 22.01.2025 10:31
В Волгограде без вести пропали двое детей: идут поиски22.01.2025 09:44
Происшествия 22.01.2025 09:44
На посту ДПС под Волгоградом нашли наркотики у 38-летней женщины22.01.2025 09:07
Происшествия 22.01.2025 09:07
В Волгограде на видео попал момент жуткого ДТП на пр. Металлургов21.01.2025 21:59
Происшествия 21.01.2025 21:59
В Волгограде легковушка влетела в путепровод на пр. Металлургов21.01.2025 21:37
Происшествия 21.01.2025 21:37
В Волгограде 9-летняя девочка за робуксы оформила на маму крупный кредит21.01.2025 17:45
Происшествия 21.01.2025 17:45
Водитель электробуса уронил пассажирку на ходу в Волгограде20.01.2025 13:45
Происшествия 20.01.2025 13:45
Airbus с больным пассажиром из Сочи экстренно сел в Волгограде19.01.2025 20:47
Происшествия 19.01.2025 20:47
В МЧС показали, как неисправная люстра сожгла квартиру в Волжском19.01.2025 15:11
Происшествия 19.01.2025 15:11
МВД предупреждает волгоградцев об атаках мошенников на детей через «Сферум»19.01.2025 14:37
Происшествия 19.01.2025 14:37
Под Волгоградом задержали водителя, сбежавшего после лобового ДТП19.01.2025 13:40
Происшествия 19.01.2025 13:40
Железное месиво на Продольной: в Волгограде водитель «Газели» протаранил фуру и погиб19.01.2025 11:28
Происшествия 19.01.2025 11:28
Массовое ДТП с летающим колесом произошло на трассе Волгоград-Москва19.01.2025 11:00
Происшествия 19.01.2025 11:00