Волгоградская фирма произвела центнер молочки из 4 кг сырья

Чудеса на производственной площадке одного из хозяйствующих субъектов в Волгограде зафиксировал Россельхознадзор. Как сообщили ИА «Высота 102» в межрегиональном управлении ведомства, из молока пастеризованного в количестве 4.5 кг была изготовлена различная молочная продукция, а именно: сметана, творог, кефир, масло сливочное, сливки, сыр, страчателла и другое общим весом 53,8 литра и 84,7 кг. Следовательно, из 4,5 кг производитель волшебным образом получил 53,8 л и 84,7 кг молочной продукции, чего, конечно же, не может быть в реальности.
В связи с нарушением прослеживаемости продукции в адрес организации вынесено предостережение о недопустимости нарушения требований закона.
Записи журналов в компоненте «Меркурий» аннулированы.
Фото: shedevrum.ai