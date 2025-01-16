Волгоградские полицейские раскрыли грабеж пятилетней давности

Расследования 16.01.2025 08:36
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16.01.2025 08:36
Полицейские Красноармейского района задержали подозреваемого в грабеже, совершенном пять лет назад. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 20 января 2020 года неизвестный ограбил 41-летнего монтажника одного из городских предприятий. Тогда раскрыть преступление по горячим следам не удалось.
Однако, благодаря поступившей оперативной информации, сыщики вышли на след предполагаемого злоумышленника.
Им оказался 30-летний местный житель. Он сознался в содеянном, и сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Одновременно правоохранители проверяют его на причастность к совершению аналогичных преступлений.
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