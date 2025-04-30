«Погиб в первом бою»: под Волгоградом похоронят 50-летнего наводчика Эдуарда Николаева

В Новоаннинском районе Волгоградской области простятся с 50-летним наводчиком Эдуардом Николаевым, погибшим в ходе специальной военной операции. Как передает V102.RU со ссылкой на Telegram-канал «Новоаннинский сегодня», в январе текущего года боец подписал контракт с Минобороны РФ, а погиб в первом же бою 24 февраля.

За проявленное мужество и героизм Эдуард Николаев посмертно представлен к ордену Мужества.

Похороны военнослужащего пройдут сегодня, 30 апреля, в хуторе Берёзовка-1. Прощание состоится по адресу: ул. Молодёжная, 9.

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